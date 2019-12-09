Toldo: "Montella? Fa con quello che ha. La causa delle difficoltà? È un fattore societario"

Queste le parole rilasciate da Francesco Toldo a Radio Rai: "La Fiorentina è sicuramente dentro un brutto periodo ma Montella sta facendo con i calciatori che ha. Non è la prima volta che rischia, mi...

A cura di Redazione Labaroviola 09 dicembre 2019 11:46

Condividi