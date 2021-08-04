Toldo: "A Firenze la rabbia sfocia in amore. Un onore essere ricordato con Batistuta e Rui Costa"

Le parole di Francesco Toldo ai microfoni di Radio Bruno

Francesco Toldo, ex portiere Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per ripercorrere la sua avventura con la maglia della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"I miei parenti mi avevano parlato bene di Firenze e la conoscevo sui libri. Arrivai nel '93 che avevo l'entusiasmo di un ragazzino. I tifosi erano arrabbiati per la retrocessione e pensai: "Madonna, dove sono...". Invece ho capito che spesso la rabbia sfocia in passione e amore, è stata una storia d'amore divertente. Per me è un onore essere ricordato insieme a Batistuta e Rui Costa. Mi chiedevo se sarei diventato un idolo dei tifosi. Lo sono stato. Ogni volta che torno a Firenze è un'emozione".

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