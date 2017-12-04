Toldo: "La parata più bella della mia carriera? Quella su Kanu a Wembley"
Francesco Toldo, ex portiere della Fiorentina e della nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Radio Uno: "La parata più bella della mia carriera è stata quella con la Fiorentina a Wembley su...
A cura di Redazione Labaroviola
04 dicembre 2017 12:21
Francesco Toldo, ex portiere della Fiorentina e della nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Radio Uno: "La parata più bella della mia carriera è stata quella con la Fiorentina a Wembley su Kanu. Grazie a quella parata abbiamo vinto contro l'Arsenal in Inghilterra, è stata senza dubbio la più bella della mia storia da calciatore".