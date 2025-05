Carnasciali: “Toldo è nella storia viola, De Gea ancora no. Firenze è una piazza superiore a Bergamo”

L’ex difensore della Fiorentina, Daniele Carnasciali, è intervenuto ai microfoni di Viola amore mio, trasmissione in onda su Radio FirenzeViola, parlando dei portieri più rappresentativi della storia del club:

“Per stilare una classifica dei migliori portieri viola, bisogna considerare chi ha collezionato un numero significativo di presenze con la maglia della Fiorentina. De Gea, per ora, non rientra in questo criterio. Se resterà a Firenze per quattro o cinque anni, allora si potrà ragionare diversamente. Come valore individuale non si discute, ma quando si parla della storia del club, io penso subito a Francesco Toldo, con cui ho avuto il piacere di giocare. Poi ci sono portieri come Giovanni Galli e Franco Superchi, che meritano senza dubbio un posto tra i migliori portieri della storia viola.

Spero che De Gea resti anche la prossima stagione, ma sono stato fin troppo ottimista. Negli ultimi anni abbiamo visto come sia difficile trattenere i giocatori più forti. Ogni estate ci ritroviamo a discutere degli stessi problemi. Secondo me, profili come Dodô, De Gea e Kean dovrebbero rappresentare le fondamenta su cui costruire la squadra per il futuro. E invece sento dire che la partecipazione alle coppe europee può fare la differenza.

Firenze è una piazza importante, non può essere paragonata a realtà come Torino, Atalanta o persino Bologna. Qui non si viene per fare esperienza o farsi le ossa: se arrivi alla Fiorentina, è perché sei già un giocatore o un allenatore di livello. La dirigenza, purtroppo, negli ultimi anni sembra aver perso questa consapevolezza.”