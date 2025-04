Toldo: “La Fiorentina ultimamente ha lanciato grandi allenatori, scelte sempre azzeccate della società”

Francesco Toldo era presente a Pontedera nella giornata conclusiva del campionato regionale del calcio paralimpico, ha parlato a Radio Bruno, queste le parole dell’ex portiere della Fiorentina:

“Piacevole stare vicino a questi ragazzi. Io protagonista al Pepito Day? (ride ndr) Ma quale protagonista, ogni tiro era un gol, sono riuscito a parare un rigore perchè ho un po di esperienza, ho i capelli bianchi e un pò ci capisco ma l’agilità è fumata. Io seguo poco il calcio ma per quello che vedo la Fiorentina di oggi è in netto miglioramento, le scelte della società sono sempre più azzeccate, sono presenti e attenti ai minimi particolare, il centro sportivo aiuta tantissimo lo sviluppo. La squadra arriva sempre in fondo e sono stati lanciati anche dei grandi allenatori, è un ambiente piacevole e fertile adesso”