Toldo: “De Gea è un punto fisso per la Fiorentina, è un grande portiere che dà sicurezza al reparto”

A Radio Sportiva è intervenuto l’ex portiere di Fiorentina ed Inter Francesco Toldo per parlare dell’attuale numero uno gigliato David De Gea per cui ha speso parole di elogio: “De Gea è un grande portiere, ha la capacità di mettere tutti tranquilli con la sua classe ed il suo carisma. Lui è un grande leader perché trasmette serenità e non fa preoccupare nessuno solo con la sua presenza. Mi fa piacere che la Fiorentina abbia trovato in lui un punto fisso e l’estensione del contratto è un fatto positivo.”