Toldo: "De Gea portiere di alta qualità, è freddo tra i pali e dà sicurezza. Ottima scelta della Fiorentina"
L'ex portiere della Fiorentina Toldo ha parlato soprattutto di De Gea, prima di fare una parentesi sulla sua esperienza in maglia viola
Francesco Toldo, ex estremo difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parlando di un tema in particolare in casa viola: il portiere. Queste le sue parole:
Su De Gea: "De Gea alza la qualità, è freddo tra i pali e in porta si è ripreso subito. Si vede che infonde sicurezza alla squadra. Deve riprendere l’abitudine sulle uscite e sulle palle alte, vedi il secondo gol contro l’Atalanta, dove può fare meglio. Però è solo questione di abitudine, la Fiorentina ha fatto una bella scelta."
Sulla sua esperienza alla Fiorentina: "Grazie alla Fiorentina sono cresciuto molto. Ero giovane, mi ricordo di quando feci una ca***** contro il Pisa, ma lì il pubblico mi applaudì per incoraggiarmi. I giovani devono sbagliare, altrimenti non crescono mai."
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