5 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:52

Toldo difende Vanoli: “Un uomo vero, con lui la Fiorentina si può salvare perché ha occhio nel mestiere”

Toldo difende Vanoli: "Un uomo vero, con lui la Fiorentina si può salvare perché ha occhio nel mestiere"

Redazione

5 Marzo · 14:05

Aggiornamento: 5 Marzo 2026 · 14:06

#FiorentinaPaolo VanoliParaticitoldo

di

L'ex portiere di Fiorentina e Inter ha parlato del momento dei gigliati dopo la caduta fragorosa di Udine per 3-0

A Radio Firenze Viola è intervenuto l’ex portiere Francesco Toldo che ha parlato di Fiorentina: “La stagione è molto negativa, questa squadra non ha reso come ci aspettavamo e questo mi dispiace perchè la città non lo merita. Adesso ho fiducia perché c’è Paolo che conosco bene e a cui voglio un gran bene perché è un uomo vero di valori che ha occhio e sa allenare ovunque molto bene con esperienze significative nel suo bagaglio.”

Sulla Fiorentina: “Devono togliersi la paura. Io fortunatamente la paura della retrocessione non l’ho mai provata, ma i ragazzi in questo momento non devono avere paura e questo Vanoli lo sa. La paura ti porta ad indietro e non ti dà serenità di giocare perché prendi gol con più facilità.”

Su Paratici: “La forza societaria è stata dimostrata sistemando in pochi anni la squadra e facendo un nuovo centro sportivo. Ora arriverà anche lo stadio. Gli investimenti li hanno fatti anche sui giocatori, è la chimica che non puoi comprare. Ora ci sono 11 finali da far bene senza pensare solo al punticino.”

