“Firenze meriterebbe – ha detto Francesco Toldo a La Nazione – di avere tanti campioni e non solo Ribery. La Fiorentina è un palcoscenico spettacolare, è una delle piazze dove si lavora meglio anche se non va dimenticato che il calcio è il figlio dell’economia. Mettere tanti grandi calciatori insieme non mai facile, dopo va tenuto presente del bilancio che le società sportive devono presentare. Chiesa? Il consiglio che mi sento di dargli è, resta umile. Il successo arriverà non so se con la maglia viola o con altri club”.