Futuro di De Gea alla Fiorentina? Gazzetta sicura: “Dipende se arriverà un’offerta da parte dello United”
Lo spagnolo è sempre una figura di esperienza e stabilità
A cura di Redazione Labaroviola
09 maggio 2026 09:32
Tra i nomi considerati affidabili per la ripartenza c'è quello di David De Gea. Il portiere, pur senza ripetere il livello della scorsa annata, resta una figura di esperienza e stabilità. Il suo futuro a Firenze dipenderà soprattutto da eventuali offerte dalla Premier League, in particolare dal suo passato club, il Manchester United. In caso contrario, la Fiorentina sarebbe pronta a confermarlo, affiancandolo alla crescita di Martinelli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.