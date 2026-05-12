Tuttosport svela: “Fiorentina-Juve primo incontro per De Gea. Paratici spinge per la sua cessione”

I motivi? Il primo lo svecchiamento della rosa poi anche il monte ingaggi da alleggerire

La Juve, nel frattempo, ha scelto comunque di cautelarsi, approfondendo i discorsi con la Fiorentina per De Gea. Il piano B, qualora i Reds dovessero alzare il muro sul fronte Alisson. La scorsa settimana c'è stato un primo incontro formale tra la Juve - rappresentata da un paio di intermediari - e la dirigenza Viola. Pista decisamente più percorribile, dal momento che è il club toscano a spingere per la cessione in estate dellex United. Le ragioni? Diverse, seppur correlate principalmente alla necessità di svecchiare la rosa e alleggerire il monte ingaggi. Lo scrive Tuttosport.