De Gea in uscita dalla Fiorentina. Gazzetta: "È tra le idee della Juventus se salta Alisson"

Non solo De Gea tra le alternative ad Alisson

Si complica per la Juventus la pista Alisson Becker. Il Liverpool ha deciso di mettersi di traverso. Un muro che ha sorpreso la Signora e di certo non ha portato buonumore sulla panchina bianconera, ma il calciomercato sa essere imprevedibile già dalle prime battute e allora chi guida deve essere pronto a sterzare.

L'amministratore delegato Damien Comolli prima di rimettersi in marcia si sta guardando attorno e le idee non mancano, in attesa di capire se il brasiliano è una pista da abbandonare o soltanto uno stallo da sbloccare. La prima idea arriva proprio dalla città dei Beatles, con Giorgi Mamardashvili che potrebbe essere disponibile a un prestito annuale se ad Alisson venisse garantita un'ultima stagione da titolare: il georgiano ha qualità indiscusse e gli servirebbe un'annata di ulteriore maturazione prima di raccogliere l'eredità dell'ex Roma.

Un'altra idea, di lunga data, porta a David De Gea che è in uscita dalla Fiorentina: conosce la Serie A e vanta un passato luminoso tra Liga e Premier League, tale da candidarlo a uomo spogliatoio. Infine, il sondaggio più recente dei bianconeri porta al tedesco Alexander Nubel, di proprietà del Bayern Monaco, ma dal 2023 sistematicamente in prestito allo Stoccarda. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.