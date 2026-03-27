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De Gea: “Fiorentina? Decisione facile. Quando mi ha chiamato ero pronto”

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

De Gea: “Fiorentina? Decisione facile. Quando mi ha chiamato ero pronto”

Redazione

27 Marzo · 09:28

Aggiornamento: 27 Marzo 2026 · 09:28

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"Ero sicuro di poter competere ancora ad alti livelli"

David De Gea ha parlato a La Gazzetta dello Sport, ecco un estratto sulla scelta della Fiorentina: “È stata una decisione facile. Dopo 12 anni di United avevo bisogno di staccare, così mi sono preso un anno per dedicarmi alla famiglia, agli amici: l’anno migliore della mia vita.

Ero sicuro di poter competere ancora ad alti livelli. Quando mi ha chiamato la Fiorentina ero pronto. La prima volta che sono entrato al Rocco B Commisso Viola Park sono rimasto a bocca aperta: non esistono tante strutture così in Europa”.

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