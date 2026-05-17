De Gea: il capitano della Fiorentina è ancora incedibile? Paratici riflette sul pesante ingaggio

Il futuro di De Gea è ancora incerto. Sullo sfondo scalpita un giovane portiere

di Denis Macaluso

Nonostante il contratto valido ancora fino al 2028, Paratici sta valutando quali possano essere le mosse di mercato migliori per rilanciare la Fiorentina. De Gea è il capitano della squadra e punto di riferimento nello spogliatoio, soprattutto per i più giovani.

Questa stagione è stata molto dura, ma l'ex Manchester United non ha saltato nemmeno una partita. A due giornate dal termine di un campionato che ci si vuole lasciare alle spalle al più presto, De Gea ha giocato 36 partite su 36 realizzando 112 parate e mantenendo per 9 volte la porta inviolata. Il portiere spagnolo non ha particolari colpe individuali per quanto riguarda la pesante stagione trascorsa, perciò la società non ha fretta di trovare un sostituto.

Ciò che però pesa per le casse della società è sicuramente l’alto ingaggio percepito dal giocatore, 3 milioni a stagione che lo rendono il secondo giocatore più pagato della rosa, dietro solo a Moise Kean. Paratici è chiamato a prendere delle decisioni importanti e nonostante l’affidabilità e la fiducia della Fiorentina nei confronti del proprio portiere non si può escludere un ragionamento legato all’aspetto economico. De Gea, dal canto suo, si trova bene a Firenze e non ha manifestato l’intenzione di andare via.

Ma nel caso di una cessione del portiere, chi lo sostituirebbe? Un nome che circola spesso all’interno dell’ambiente viola è quello di Tommaso Martinelli, estremo difensore di proprietà della Fiorentina attualmente in prestito alla Sampdoria in Serie B. Il giocatore ha talento e da un po’ di tempo è visto come l’erede designato di De Gea. Resta da capire se potrà già esserlo nella prossima stagione o se verrà presa la decisione di lasciarlo ancora altrove per accumulare minuti ed esperienza.

Questo articolo è stato realizzato nell’ambito del corso di Giornalismo Calcistico ed Uffici Stampa organizzato dall’Élite Football Center.