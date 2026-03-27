27 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:52

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De Gea glissa sul futuro: “Ho ancora due anni di contratto, qui sto bene. Non è il momento di pensarci”

Firenze, Stadio Franchi, 05.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

De Gea glissa sul futuro: “Ho ancora due anni di contratto, qui sto bene. Non è il momento di pensarci”

Redazione

27 Marzo · 09:27

Aggiornamento: 27 Marzo 2026 · 09:27

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"Voglio salvare la Fiorentina e dare il meglio in Conference"

David De Gea ha inoltre glissato sul suo futuro a La Gazzetta dello Sport: “Ho ancora due anni di contratto e qui sto bene, ma non è il momento di pensare al futuro. Voglio salvare la Fiorentina e dare il meglio in Conference”.

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