Corriere dello Sport: "De Gea vuole restare alla Fiorentina soprattutto se non arriverà un'offerta della Juve"

De Gea primo nodo da sciogliere per Paratici: a salvezza raggiunta appuntamento con gli agenti

Il primo nodo da sciogliere riguarderà David De Gea. Non è un mistero che la sua permanenza alla Fiorentina sia ancora tutta da decidere. Il portiere spagnolo ha un contratto oneroso - prevede un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione - e valido per altri due anni. Una volta raggiunta la salvezza, la dirigenza fisserà un appuntamento coi procuratori dell’ex Manchester United, il quale da parte sua sarebbe più che contento di rimanere a Firenze. Soprattutto se la Juventus non formalizzasse il proprio interesse nei suoi confronti evitando di presentargli un’offerta allettante. Lo scrive il Corriere dello Sport.