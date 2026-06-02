Il Tirreno rivela: "Spunta l'ipotesi scambio: De Gea può andare alla Lazio e Mandas alla Fiorentina"

Prende corpo l'ipotesi di uno scambio tra i due portieri

Negli ultimi giorni voci di mercato parlano di un interesse della Fiorentina per il portiere greco Christos Mandas, di proprietà della Lazio e passato nel mercato invernale in prestito agli inglesi del Bournemouth.

Mandas è destinato a fare ritorno in Serie A ma non è chiaro se al club biancoceleste: potrebbe delinearsi l'idea di uno scambio fra lui e De Gea che potrebbe andare nella Capitale la prossima stagione. Lo riporta Il Tirreno.