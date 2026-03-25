Viviano: “Se De Gea fosse bravo nelle uscite, sarebbe ancora a Manchester, io ripartirei da questa rosa”

Il noto tifoso ed ex calciatore della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola, queste le sue parole sul tema De Gea:

“Io credo poco nella sfortuna ma quest’anno ha inciso perché se avevi quei 4/5 punti in più facevi una stagione diversa e giocavi con più tranquillità. Invece ci sono stati degli episodi come la traversa di Addai, il gol di Maripan o la traversa di Brescianini. Poi quando ti ritrovi a lottare per un obiettivo che non è il tuo non è facile. Anche se se più forte devi stare lì. Però fammi dire una cosa. Io se diventassi l’allenatore della Fiorentina ripartirei da questa squadra qui. Diamo tutti addosso a Vanoli ma adesso viaggia ad una media da Europa, ti dà la misura di questa squadra qui. Ci manca qualcosa ma io ripartirei da questo zoccolo duro. Se De Gea fosse stato bravo nelle uscite sarebbe ancora a Manchester. In Inghilterra gli criticavano proprio questo ed è andato via per questo suo limite. Martinelli deve giocare e farsi le ossa, il prossimo anno devono aspettarlo e non puntarci.”