De Gea: “Potevo uscire con i pugni sul primo gol, ma giocando cosi’ avremmo subito gol lo stesso”

Ai microfoni di Sky ha parlato dopo la sconfitta in casa dell’Udinese il portiere viola David De Gea: “Sconfitta di oggi? È vero, è un’opportunità persa ancora una volta, oggi è mancato tutto, abbiamo regalato tre gol. Non so se c’entrano i supplementari di giovedì, ma non ci siamo. Questo è il calcio, sembrava che avessimo fatto un salto di qualità ma prendiamo un altro grosso schiaffo. Unione con i tifosi? So che è dura per i nostri tifosi, nessuno si aspettava tutto questo, ma sappiamo che manca poco e tutte le partite sono finali da preparare molto bene, fino all’ultima partita. Saremo lì, a lottare per la salvezza, ma lavoreremo per portare la Fiorentina dove merita. Stagione sottotono? Da solo non si può fare niente, non importa se sto facendo bene o male. L’importante è la squadra, so di essere il giocatore più esperto e di dover dare una mano a tutti. Il gol di Kabasele? Guardandolo in tv è facile parlare. Probabilmente potevo provare a mettere il pugno, ma se anche l’avessi presa con la partita che abbiamo fatto avremmo preso comunque gol”.