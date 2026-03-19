Tuttosport svela: “Juventus su De Gea. Spagnolo in rotta con la Fiorentina”

La Juventus cerca due portieri per la prossima stagione. Perin vorrebbe trovare un contesto in cui chiudere la carriera giocando sempre. Di Gregorio, invece, ha perso il posto da titolare, ma non la considerazione del tecnico, che lo terrebbe volentieri l’anno prossimo. Il punto di vista della società è chiaro: quello dell’estremo difensore viene ritenuto un tema chiave per la competitività della squadra. Per Damien Comolli in particolare, oltre all’attacco, sarebbe questo il reparto che necessita di un intervento importante sul mercato. Di un vero e proprio colpo, anche in prospettiva. Con caratteristiche molto ben definite: la Juve valuta un numero uno che nel tempo possa diventare un top mondiale. Il sogno dell’amministratore delegato è uno: Guillaume Restes, che l’11 marzo ha compiuto 21 anni. Perché proprio lui? In Francia è considerato un giovane di valore assoluto, un talento generazionale di cui si potrà parlare per tantissimi anni. In lizza ci sono David De Gea e Guglielmo Vicario, oltre al “Dibu” Martinez, per esempio. Ritenuti affidabili e abbordabili: lo spagnolo è in rotta con la Fiorentina e negli ultimi due anni ha dimostrato di saper ancora fare la differenza. Lo riporta Tuttosport.