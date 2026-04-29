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Juve su Alisson. Corriere dello Sport: "Ma De Gea è l'alternativa, dubbi sull'alto stipendio"

Spalletti vuole un portiere d'esperienza e personalità

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 aprile 2026 09:38
Juve su Alisson. Corriere dello Sport: "Ma De Gea è l'alternativa, dubbi sull'alto stipendio" - Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Se non dovesse arrivare Alisson, il secondo nome sulla lista della Juve è quello di David De Gea della Fiorentina. Sul valore del giocatore, ovviamente, non si discute. Eventuali perplessità sono di natura economica, visto che ha un contratto fino al 2028 (una stagione in più di Alisson) e uno stipendio importante per un portiere di oltre 35 anni. Ma Spalletti, su questo punto, è stato chiarissimo: per la porta vuole un giocatore d’esperienza e personalità. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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