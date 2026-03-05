Corriere dello Sport: “De Gea oggi dovrebbe rientrare in gruppo. Ieri assente non solo per il compleanno della figlia”

C’è un assente nel mercoledì del Viola Park: David De Gea non ha infatti preso parte alla seduta di ieri pomeriggio per motivi familiari, con tanto di permesso della società. Il capitano viola, finito anche lui nell’occhio del ciclone dopo i recenti errori contro Jagiellonia e Udinese, dovrebbe rientrare in gruppo nelle prossime ore. Quella di ieri è stata una giornata speciale per lo spagnolo, che ha festeggiato il compleanno della figlia Yanay, che ieri ha compiuto cinque anni e a cui lo stesso portiere ha dedicato un post sul proprio profilo Instagram.

L’assenza di De Gea non sembra comunque legata esclusivamente a questo avvenimento. Il calciatore rimane concentrato sul difficile momento, di squadra e personale: hanno fatto parecchio discutere le sue parole pronunciate post Udinese-Fiorentina: «In occasione del primo gol forse avrei potuto fare meglio, magari potevo uscire sul cross, ma sicuramente avremmo preso un’altra rete dopo». Una frase che tanti hanno interpretato come un inspiegabile segnale di resa. Lo riporta il Corriere dello Sport.