Polverosi: "Pisa pericoloso sui piazzati: De Gea guida la difesa viola, serve massima sicurezza nel derby"

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi introduce così la sfida tra Fiorentina e Pisa, derby toscano in programma alle 18.30 allo Stadio Artemio Franchi:"Questa volta la posta in pali...

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi introduce così la sfida tra Fiorentina e Pisa, derby toscano in programma alle 18.30 allo Stadio Artemio Franchi:

"Questa volta la posta in palio è ancora più pesante, perché c’è di mezzo la corsa salvezza. Il precedente dell’andata deve rappresentare un campanello d’allarme per i viola: lo 0-0 finale non raccontò fino in fondo l’andamento della gara, con il Pisa che per occasioni create avrebbe meritato qualcosa in più. Particolare attenzione dovranno prestare David de Gea e il reparto arretrato, soprattutto sui calci piazzati. La squadra guidata dal giovane Henrik Hiljemark può contare su giocatori strutturati fisicamente e molto pericolosi nel gioco aereo: da Touré a Durosinmi, passando per Canestrelli e Moreo, tutti elementi capaci di far valere centimetri e tempismo in area. Considerando che la Fiorentina non sempre ha dato garanzie sui palloni inattivi contro, serviranno concentrazione e massima attenzione per evitare brutte sorprese in un derby che pesa tantissimo."