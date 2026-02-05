La Fiorentina ha subito 9 reti da tiri fuori area di rigore, è la squadra che ne ha subiti di più

C’è un dato allarmante che preoccupa i pensieri di Paolo Vanoli e della Fiorentina, è quello che riguarda le reti subite da tiri fuori l’area di rigore. Infatti la squadra viola ne ha subiti ben 9 in questa stagione in Serie A e nessuno nel campionato italiano ha fatto peggio. Soltanto il Pisa che è a quota 7 si avvicina alla Fiorentina, il resto delle squadre oscillano tra le 5 e le 3 reti subite. Le reti subite da tiri da fuori rappresentano per la Fiorentina il 25% del totale delle reti subite, una percentuale altissima. Quella del Pisa per esempio è ferma al 17%.

Questo dato allarmante è sicuramente influenzato dal rendimento di De Gea durante la prima parte di stagione, ma anche da una poca aggressività dei viola in fase difensiva, che troppo spesso lasciano all’avversario troppo spazio e tempo per calciare. Ovviamente c’è anche una certa percentuale di sfortuna, ma d’altro canto si sa se la fortuna è cieca la sfiga ci vede benissimo. Serve dunque lavorare per ridurre al minimo il rischio di essere sfortunati