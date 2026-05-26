Tuttosport: “Paratici vuole cedere De Gea, c’è la Juve ma è stato offerto all’Inter che ha detto di no”

Il ds della Fiorentina ha bisogno di abbassare il monte ingaggi

La Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere e il primo nome sarebbe Alisson del Liverpool.

Non sarebbe proprio semplicissimo arrivare all'estremo difensore brasiliano, che a Spalletti piace molto. Per questo motivo, la dirigenza bianconera starebbe sondando varie piste. E una di queste porterebbe a David De Gea.

Che il portiere spagnolo piaccia alla Juventus non è più un segreto è lo considera il piano B al brasiliano. Paratici deve abbassare il monte ingaggi e quindi sarebbe orientato a cedere De Gea. Ma non c'è solo la Juventus. La dirigenza della Fiorentina avrebbe offerto lo spagnolo anche all'Inter che avrebbe risposto con un secco no. Lo scrive Tuttosport.