Nazione lancia il dubbio: “Che farà De Gea se le voci della Juve dovessero diventare realtà?”

Da capire dunque se lo spagnolo sarà un punto di riferimento o se bisognerà rivedere questo ruolo

E che di dire di De Gea. A parte la questione (non banale) di essere il capitano della squadra. Che farà se le voci di club come Juve o altri, dovessero diventare realtà? Ecco, è qui che si capirà se la Fiorentina che verrà avrà nel portiere spagnolo un punto di riferimento essenziale, decisivo, insomma, un capitano-leader oppure bisognerà rivedere questo ruolo. Siamo chiari: De Gea risarà intoccabile se la scelta di Firenze, sarà una scelta di convinzione e non un non aver avuto (e sfruttato) l'occasione (l'ultima a livello professionale) della vita. Lo scrive La Nazione.