16 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:50

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Fiorentina peggior rendimento esterno in Serie A. E le prossime trasferte sono Bologna e Napoli

Firenze, Stadio Franchi, 05.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Fiorentina peggior rendimento esterno in Serie A. E le prossime trasferte sono Bologna e Napoli

Redazione

16 Gennaio · 12:19

Aggiornamento: 16 Gennaio 2026 · 12:27

TAG:

De GeaFiorentina

Condividi:

di

La Fiorentina, inoltre, nelle prossime due trasferte dovrà affrontare Bologna e Napoli, non certo due partite semplici che possano migliorare questo score

La Fiorentina in casa ha un rendimento migliore rispetto alle partite giocate lontano dal Franchi. A dirlo sono i numeri e le statistiche sottolineate dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna. Questo vuol dire una cosa sola: invertire il rendimento in trasferta. La viola, domenica alle ore 15, affronterà il Bologna dell’ex Vincenzo Italiano, che nel frattempo ha battuto il Verona nel recupero della 16a giornata. In queste prime venti giornate di campionato sono stati soltanto cinque i punti della Fiorentina lontano dalle mura amiche (media 0,2 a partita e frutto di altrettanti pareggi) e nessuno ha fatto peggio: a quota 7 ci sono proprio Verona e Pisa (ultime – ndr), a 8 il Lecce, a 9 il Genoa. Una delle migliori è sicuramente il Parma di Cuesta, con 3 vittorie lontano dal Tardini e ben 13 punti ‘messi in cascina’ per la quota salvezza. La Fiorentina, inoltre, nelle prossime due trasferte dovrà affrontare Bologna e Napoli, non certo due partite semplici che possano migliorare questo score. Non a caso la salvezza per De Gea e compagni è un’impresa da compiere.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio