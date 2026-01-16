Fiorentina peggior rendimento esterno in Serie A. E le prossime trasferte sono Bologna e Napoli

La Fiorentina in casa ha un rendimento migliore rispetto alle partite giocate lontano dal Franchi. A dirlo sono i numeri e le statistiche sottolineate dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna. Questo vuol dire una cosa sola: invertire il rendimento in trasferta. La viola, domenica alle ore 15, affronterà il Bologna dell’ex Vincenzo Italiano, che nel frattempo ha battuto il Verona nel recupero della 16a giornata. In queste prime venti giornate di campionato sono stati soltanto cinque i punti della Fiorentina lontano dalle mura amiche (media 0,2 a partita e frutto di altrettanti pareggi) e nessuno ha fatto peggio: a quota 7 ci sono proprio Verona e Pisa (ultime – ndr), a 8 il Lecce, a 9 il Genoa. Una delle migliori è sicuramente il Parma di Cuesta, con 3 vittorie lontano dal Tardini e ben 13 punti ‘messi in cascina’ per la quota salvezza. La Fiorentina, inoltre, nelle prossime due trasferte dovrà affrontare Bologna e Napoli, non certo due partite semplici che possano migliorare questo score. Non a caso la salvezza per De Gea e compagni è un’impresa da compiere.