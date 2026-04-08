8 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 08:44

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Corriere dello Sport svela: “De Gea vuole restare alla Fiorentina almeno un altro anno”

Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport svela: “De Gea vuole restare alla Fiorentina almeno un altro anno”

Redazione

8 Aprile · 08:41

Aggiornamento: 8 Aprile 2026 · 08:41

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Da capire la volontà del club, che ha un potenziale crack come Martinelli

Sette “finali” in Serie A, cinque (forse) in Conference per un finale di stagione da assoluto protagonista per il trentacinquenne di Madrid. Poi si aprirà un’estate di riflessioni: De Gea ha rinnovato a maggio scorso con il club viola estendendo il suo contratto fino al 2028. Nonostante le voci che lo hanno accostato anche ad alcune big italiane, la volontà dello spagnolo sembra quella di voler continuare a Firenze almeno per un altro anno. Da capire poi quali saranno le intenzioni della società, che in casa ha anche un possibile crack del ruolo come Tommaso Martinelli, classe 2006 in prestito alla Sampdoria. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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