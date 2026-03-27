27 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:52

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
De Gea ammette: “Non c’è una spiegazione, siamo partiti male. Eravamo morti, Vanoli ci ha riportati in vita”

Rassegna Stampa

De Gea ammette: “Non c’è una spiegazione, siamo partiti male. Eravamo morti, Vanoli ci ha riportati in vita”

Redazione

27 Marzo · 09:34

Aggiornamento: 27 Marzo 2026 · 09:34

TAG:

De GeaFiorentinaVanoli

Condividi:

di

"Anche io non sono stato al top, ma non mi sono abbattuto"

David De Gea a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche della stagione della Fiorentina: “Non c’è una spiegazione. Siamo partiti male e ci siamo messi addosso tanta pressione. È stata dura anche per me, che per la prima volta mi sono trovato a lottare per la salvezza. Anche io non sono stato al top, ma non mi sono abbattuto: lavorare è l’unico modo per uscirne. Il momento più difficile è stato a fine 2025, quando eravamo ultimi, non vincevamo una partita e le statistiche dicevano che nessuno nella nostra situazione si era mai salvato. Ora però siamo migliorati in tanti aspetti e siamo ancora in corsa in Conference, ma dobbiamo continuare a lavorare duro.

Eravamo morti, era una situazione disperata e Vanoli ci ha riportato in vita. E Paratici è molto presente: ama parlare con noi e seguire gli allenamenti. Sta facendo un grande lavoro. Ringrazio anche il dg Ferrari, la società e Goretti che mi sono stati vicini”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio