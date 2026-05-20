Corriere dello Sport: "De Gea resta alla Fiorentina. Nelle prossime settimane incontrerà il club"

De Gea vuole rimanere a Firenze

Venerdì si chiuderà una delle stagioni più complicate della storia della Fiorentina, disastrosa come spesso lo sono state le prestazioni dei suoi interpreti. Strano ma vero, uno dei quali a volte è stato David De Gea, il cui rendimento per buona parte del campionato non è stato all’altezza della sua scintillante carriera. Nelle ultime settimane l’ex Atletico Madrid si è riscattato, aiutando la squadra a raggiungere la salvezza aritmetica. Siano di riferimento le 9 parate totalizzate contro la Juventus, attraverso le quali lo spagnolo ha evitato quasi 1 gol effettivo: 0,66 il dato dell'xG prevented.



Se la Fiorentina ha espugnato l’Allianz Stadium senza subire neppure una rete è stato anche grazie a De Gea, acquisto su cui la società ha puntato forte nel 2024 nonostante lo scetticismo di qualcuno dovuto all’anno sabbatico che si era preso dopo lo svincolo dal Manchester United. Un’operazione affascinante quanto efficace, almeno la prima stagione. Qualche perplessità in più nell’arco dell’ultimo anno, in cui sono emerse disattenzioni e fragilità di ogni tipo. Tanto da mettere in dubbio la posizione di un portiere da una Premier League, una Coppa d’Inghilterra, due Europa League, una Supercoppa. Eccetera.



Da parte sua De Gea non ha alcun dubbio: il suo desiderio manifesto è di continuare a difendere i pali della Fiorentina. Con la quale ha sottoscritto un contratto valido fino al giugno del 2028. Lo ha fatto un anno fa, quando le parti avrebbero potuto rinnovare l’accordo di un anno raddoppiando l’ingaggio da 1,2 a 2,4 milioni. Invece hanno optato per il prolungamento triennale e l’incremento dello stipendio fino a 3 milioni netti a stagione. Nella testa del classe 1990 non è cambiato nulla, la sua volontà è di continuare il percorso a Firenze, puntando al ritorno in Europa già il prossimo anno.



Da capire le reali intenzioni della dirigenza viola, che eccetto cambiamenti improvvisi gli garantirà la permanenza. In tutto ciò la Juventus resta spettatrice interessata, nel senso che se i bianconeri non dovessero riuscire a chiudere il colpo Alisson potrebbero insidiare la Fiorentina per De Gea. Nelle prossime settimane la società riparlerà col giocatore per chiarire definitivamente la sua posizione, puntando a costruire insieme un contesto virtuoso e diametralmente opposto a quello dell’ultima stagione. De Gea è il primo a volerlo fare, nel rispetto degli accordi stipulati col club dei Commisso. Lo scrive il Corriere dello Sport.