Corriere dello Sport: "De Gea piano B della Juve. La Fiorentina può cederlo per 5 milioni"

De Gea ha un ingaggio da circa 3,5 milioni

Luciano Spalletti vuole un portiere esperto per la Juventus. Un leader, un senatore, una garanzia. In porta e nello spogliatoio. Per questo, se la situazione Alisson dovesse complicarsi, virerà su David De Gea, capitano, della Fiorentina. Lo spagnolo, classe 1990, ha un contratto fino al 2028 e potrebbe arrivare a Torino a costi più sostenibili rispetto al brasiliano. Il cartellino costa meno, circa cinque milioni, e l’ingaggio non supera i 3 e mezzo. Alisson incassa, invece, più del doppio. Ha due anni in meno rispetto a De Gea, un contratto più breve (2027), ma il Liverpool spara alto: 10 milioni. Da capire se la cifra sia davvero quella o se, invece, gli inglesi stiano tirando sul prezzo perché indispettiti da un accordo verbale tra il giocatore e la Juventus.

Alisson ha rapporto molto forte con il Liverpool. Otto anni, tanti trofei, una casa di proprietà, la nascita dei figli, la vicinanza nei momenti durissimi per la morte del padre in piena pandemia. I compagni si organizzarono per pagargli un volo privato per il Brasile, visto che lui era troppo sconvolto per occuparsene. Alisson rifiutò per non dover fare la quarantena di due settimane con la moglie in stato di gravidanza avanzata, ma quel supporto non lo ha mai dimenticato. Non vuole andare alla rottura con i Reds: se addio sarà, dovrà essere concordato. E, magari, deciso entro la fine della stagione perché lui e la sua famiglia, profondamente segnati anche dalla tragedia di Diogo Jota, vorrebbero salutare Anfield nel migliore dei modi. Lo riporta il Corriere dello Sport.