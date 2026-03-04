4 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
De Gea oggi non si allenerà. Il portiere ha chiesto un permesso per motivi familiari.

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

De Gea oggi non si allenerà. Il portiere ha chiesto un permesso per motivi familiari.

Redazione

4 Marzo · 16:22

Aggiornamento: 4 Marzo 2026 · 16:22

TAG:

De GeaFiorentina

Condividi:

di

De Gea salta l'allenamento odierno, insieme agli infortunati Lezzerini e Solomon. Non è in dubbio per la gara col Parma.

Nuove notizie dal Viola. Come riporta TMW: “La Fiorentina prosegue gli allenamenti per preparare la partita contro il Parma senza David de Gea. Il capitano della squadra viola non ha riportato alcun infortunio, ma ha ottenuto un permesso dalla società per motivi familiari e di conseguenza non sarà presente alla seduta odierna che si terrà al Viola Park agli ordini di Paolo Vanoli. Assenti pure gli infortunati Luca Lezzerini e Manor Solomon. Nessun problema dunque per lo spagnolo in vista di domenica, quando tornerà a difendere i pali dei gigliati”.

“Qualora dovessero sorgere complicazioni improvvise, toccherebbe a Oliver Christensen, estremo difensore che è rientrato dal prestito allo Sturm Graz nel mese di gennaio e che finora ha collezionato una presenza in Coppa Italia contro il Como nel match perso 3-1 al Franchi negli ottavi di finale della competizione”.

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio