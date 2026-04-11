11 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:15

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Tuttosport: “De Gea in uscita, piace alla Juve. La Fiorentina chiede 15 milioni”

Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Tuttosport: “De Gea in uscita, piace alla Juve. La Fiorentina chiede 15 milioni”

Redazione

11 Aprile · 09:46

Aggiornamento: 11 Aprile 2026 · 09:46

TAG:

De GeaFiorentina

Condividi:

di

Lo spagnolo rappresenta l'identikit perfetto per Spalletti

In estate la Juventus tornerà ad interrogarsi sulla questione portieri arrivando a rinunciare ad uno tra Perin e Di Gregorio. Ma chi dei due resterà saprà di andare incontro ad una stagione da gregario.

Il sogno dei bianconeri è Alisson, ormai prossimo a lasciare il posto da titolare a Mamardashvili dopo 8 stagioni gloriose in Premier League. Ma le richieste dell’entourage sono elevate. Per questo la dirigenza bianconera non ha ancora accantonato la pista per David De Gea. Il numero uno spagnolo, in estate, potrebbe lasciare la Fiorentina, decisa ad abbassare il monte ingaggi in favore di una rivoluzione verde.

Il portiere spagnolo piace a Spalletti data la sua esperienza e il suo carisma, andando a rappresentare l’identikit richiesto. In questo caso il costo del cartellino (15 milioni di euro) e l’ingaggio (3.5 milioni più bonus) non sono un problema. Lo riporta Tuttosport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio