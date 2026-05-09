Corriere dello sport: "De Gea vuole restare alla Fiorentina almeno un altro anno. Mercato? Occhio alla Juve"
La questione portiere sarà tra le priorità di Paratici
La questione portiere sarà tra le priorità di Paratici nella ricostruzione della Fiorentina. Oggi a difendere i pali c'è David De Gea, anni 35, contratto in scadenza nel giugno 2028 e una stagione con qualche ombra di troppo per il personaggio in questione.
Partiamo da un dato di fatto, espresso più volte dallo spagnolo alla dirigenza e al gruppo squadra: De Gea a Firenze sta benissimo, ha trovato un nuovo equilibrio e nuove motivazioni dopo l'anno sabbatico post United; da fine 2025 è diventato anche capitano di un gruppo che sta riuscendo a guidare, a suon di parate, a una salvezza che sembrava pura utopia. In questo biennio si è innamorato anche della città.
Insomma la volontà del portiere è quella di continuare qui, almeno per un altro anno, e a meno di una chiamata “da casa”, ovvero fronte rossa di Manchester. Fronte mercato però attenzione alla Juve, che monitora la situazione Alisson ma cerca qualcosa a prezzo più basso, inteso come costo del cartellino, perché come stipendio De Gea arriva comunque a percepire 3 milioni di euro netti all'anno. E un profilo come lo spagnolo interessa ai bianconeri. Ma De Gea anche senza Europa sarebbe felice di continuare a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.