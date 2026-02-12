La Fiorentina cerca il vero De Gea per rialzarsi: finora appena 3 clean sheet in 24 partite

I problemi della Fiorentina sono diventati i problemi di David. Quindi si torna all’assioma di partenza: a Vanoli per salvarsi serve De Gea che aveva Palladino.I numeri sono impietosi: nelle 24 partit...

A cura di Redazione Labaroviola 12 febbraio 2026 08:20

Firenze, Stadio Franchi, 05.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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