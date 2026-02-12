La Fiorentina cerca il vero De Gea per rialzarsi: finora appena 3 clean sheet in 24 partite
I problemi della Fiorentina sono diventati i problemi di David. Quindi si torna all’assioma di partenza: a Vanoli per salvarsi serve De Gea che aveva Palladino.I numeri sono impietosi: nelle 24 partit...
I problemi della Fiorentina sono diventati i problemi di David. Quindi si torna all’assioma di partenza: a Vanoli per salvarsi serve De Gea che aveva Palladino.
I numeri sono impietosi: nelle 24 partite disputate in campionato, tutte da titolare, l’estremo difensore iberico ha tenuto imbattuta la propria porta soltanto in tre occasioni, di cui appena una nelle ultime 19. Con il Torino alla seconda (0-0), con il Pisa alla quinta (0-0) (in entrambi i casi c’era ancora Pioli in panchina) con la Cremonese (1-0) alla diciottesima giornata. Lo scrive il Corriere dello Sport