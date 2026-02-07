Corriere dello Sport punge De Gea: “Troppe reti dalla distanza. I suoi errori condizionano la difesa e viceversa”

Sa bato scorso la Fiorentina è stata bucata per due volte, prima Vergara e poi Gutierrez. Sono state, rispettivamente, la trentacinquesima e trentaseiesima rete incassata in campionato. Peggio solo Torino e Pisa (40) e Verona (41). Non è però soltanto la mole dei gol subiti a preoccupare, ma anche la tipologia: sì, tanti errori di concentrazione in area e su palla ferma, ma soprattutto tiri da fuori. Al Maradona ne sono arrivati due fatali, uno a inizio e uno a fine primo tempo. L’ottavo e nono gol da fuori incassato da David De Gea in un’annata stregata anche per lui.

E gli occhi vanno proprio sul portierone spagnolo. Nessuno ha preso così tante reti dalla distanza, nove appunto, il 25% del totale. E in più di un’occasione la leggenda dello United non è stata impeccabile: si ricorda ad esempio il destro affilato ma prevedibile di Leao a San Siro, il primo dei due sigilli di Orban nella vittoria del Verona al Franchi, fino ad arrivare al sabato del Maradona. Proprio sul primo gol di Orban e su quello di Vergara la scorsa settimana – due azioni simili – è parso evidente un errato posizionamento tra i pali del numero quarantatré. In entrambe le circostanze l’attaccante, lanciato a rete, pur potendo avvicinarsi di più, ha deciso di tirare intuendo una posizione non perfetta dell’estremo difensore avversario.