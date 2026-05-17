Nazione: "De Gea ha fatto sapere che vuole restare ma l'alto ingaggio fa riflettere la Fiorentina"

L'apporto di De Gea in un gruppo che stava naufragando è stato importante

Sia De Gea che Di Gregorio non sono sicuri di rimanere a difendere le porte di Fiorentina e Juve. David ha fatto presente di non volersene andare, ma l'alto ingaggio porta la Fiorentina a una riflessione. Di lui si è parlato anche in ottica Juventus, con Di Gregorio che ha convinto poco ed è stato a volte sostituito anche da Perin. Vedremo, di certo oggi saranno al loro posto. De Gea con la sua fascia al braccio: da metà stagione è stato chiamato a fare il capitano di un gruppo che stava naufragando. Il suo apporto è stato importante. Lo riporta La Nazione.