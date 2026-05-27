TMW rivela: "De Gea non è incedibile, se arriva la Juve o l'Inter per lui sarebbe difficile rifiutarle"

Se salta Alisson può essere il nome per la Juve. Nei giorni scorsi proposto all'Inter

La Juventus può andare su 𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱 𝗗𝗲 𝗚𝗲𝗮 qualora la situazione di Alisson Becker non dovesse sbloccarsi. Il portiere della Fiorentina ha ancora un anno di contratto ma non è considerato incedibile, contrariamente a quanto era successo un anno fa. I bianconeri potrebbero pensare di puntare su di lui per risolvere il problema porta, visto che Di Gregorio difficilmente rimarrà dopo questa stagione.

Nei giorni scorsi De Gea è stato 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿. I nerazzurri sono alla ricerca di un numero uno di esperienza perché saluteranno Yann Sommer alla fine di giugno, mentre il budget per la porta non è esagerato: d’altronde con lo svizzero è andata bene per tre anni, pur con un esborso limitato: due volte Scudetto, più una finale di Coppa dei Campioni a fronte di 6 milioni di euro. In questo caso non è dato sapere se sarebbe abbastanza per avere il portiere spagnolo.

Lo stesso De Gea ha detto più volte che vorrebbe restare a Firenze perché si trova bene in città e, al netto dei risultati sportivi dell’ultima stagione, è pur sempre il capitano e dentro al progetto. Certo è che se dovesse arrivare una proposta da una fra Inter e Juventus 𝘀𝗮𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗮𝗿𝗲, visto che sarebbe l’ultimo snodo della sua carriera. Lo scrive TMW.