De Gea: "Le parate sono per mio papà in ospedale: è un periodo difficile, lo abbraccio"

Il numero uno viola prima decisivo nella fondamentale vittoria di Verona, poi la rivelazione sul suo momento personale difficile

David De Gea si è preso la scena nel successo della Fiorentina contro il Verona, risultando decisivo con una serie di interventi che hanno blindato il risultato. Una prestazione di alto livello, però, accompagnata da un forte carico emotivo.

Nel post gara ai microfoni di DAZN, il portiere viola ha infatti svelato il motivo speciale dietro le sue parate, dedicandole al padre, attualmente ricoverato in ospedale. Parole sincere e toccanti che raccontano un momento personale delicato. Nonostante le difficoltà fuori dal campo, lo spagnolo ha risposto con grande concentrazione e professionalità, trascinando la squadra verso tre punti preziosissimi in chiave salvezza.