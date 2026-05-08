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Nazione: “De Gea resta, non vuole prendere in considerazione alcuna offerta. Lo United lo farà vacillare?”

De Gea convinto di poter essere protagonista in una Fiorentina completamente diversa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 maggio 2026 08:34
Nazione: “De Gea resta, non vuole prendere in considerazione alcuna offerta. Lo United lo farà vacillare?” - Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
De Gea
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L'altra pedina dalla quale ripartirà la Fiorentina è David De Gea. Il capitano ha già fatto sapere di non voler prendere in considerazione alcuna proposta per andarsene. Nè della Juventus e nemmeno di altre squadre. Per una questione di cuore potrebbe vacillare soltanto se dovesse bussare il Manchester United. Ma con altri due anni di contratto in viola, David è tranquillo e sereno in riva all'Arno. La famiglia si trova bene, lui altrettanto. Ha vissuto una stagione complicata ma è convinto di poter essere protagonista in una Fiorentina completamente diversa, che possa tornare a rincorrere un piazzamento europeo già dalla prossima stagione. Lo scrive La Nazione.

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