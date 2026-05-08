Nazione: “De Gea resta, non vuole prendere in considerazione alcuna offerta. Lo United lo farà vacillare?”

De Gea convinto di poter essere protagonista in una Fiorentina completamente diversa

L'altra pedina dalla quale ripartirà la Fiorentina è David De Gea. Il capitano ha già fatto sapere di non voler prendere in considerazione alcuna proposta per andarsene. Nè della Juventus e nemmeno di altre squadre. Per una questione di cuore potrebbe vacillare soltanto se dovesse bussare il Manchester United. Ma con altri due anni di contratto in viola, David è tranquillo e sereno in riva all'Arno. La famiglia si trova bene, lui altrettanto. Ha vissuto una stagione complicata ma è convinto di poter essere protagonista in una Fiorentina completamente diversa, che possa tornare a rincorrere un piazzamento europeo già dalla prossima stagione. Lo scrive La Nazione.