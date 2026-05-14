Repubblica: "De Gea a Firenze sta alla grande, ma lo stipendio pesa. Juve? Nulla di concreto"

Una Fiorentina senza Europa potrebbe essere costretta a fare due conti

Poi ci sono Gudmundsson e De Gea: sul primo ha manifestato un certo interesse la Juventus nell'ultimo anno, soprattutto nel mercato di gennaio, per capire eventuali possibilità di affondo. La Fiorentina in crisi e pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere non poteva aprire nemmeno uno spiraglio e dopo qualche ammiccamento la cosa è morta li. Sul portiere invece si narra di come i bianconeri, insoddisfatti di Di Gregorio, siano piombati recentemente. Lo spagnolo non sembra la prima scelta (al contrario di Alisson) e comunque a Firenze sta alla grande. Grande però è anche il suo stipendio ed una Fiorentina senza Europa potrebbe esser costretta a fare due conti. Per ora sull’asse De Gea-Juventus non c’è comunque nulla di concreto. Lo scrive Repubblica.