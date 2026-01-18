18 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:00

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
De Gea: “Momento triste e complicato, ma restiamo uniti come una vera famiglia”

News

Redazione

18 Gennaio · 14:58

Aggiornamento: 18 Gennaio 2026 · 15:00

Nel pre partita a Bologna, De Gea ai microfoni di Dazn ha ricordato Rocco Commisso:

«Voglio mandare un grande abbraccio a tutta la famiglia Commisso, da parte di tutta la squadra e della società, e ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per la Fiorentina e per il calcio. Sicuramente oggi anche lui è qui con noi».

Sulla figura di Commisso per i giocatori della Fiorentina, De Gea ha aggiunto:
«Era un uomo di grande umanità, che ha fatto tanto per un club come la Fiorentina. Va ringraziato da tutti. Un abbraccio grande e forza alla famiglia».

Riguardo al gruppo e alla maglia commemorativa:
«Oggi giocheremo con questa maglia, e anche chi non è disponibile è comunque con noi. È un momento triste e complicato, ma c’è la voglia di restare uniti come una vera famiglia».

Infine, sul piano sportivo e sugli obiettivi stagionali:
«Più uniti siamo, più grande è la responsabilità di fare qualcosa di importante quest’anno. Sappiamo qual è l’obiettivo. Partiamo da oggi: nelle ultime partite abbiamo ottenuto buoni risultati e dobbiamo dare continuità, giocando bene. Oggi sarà una partita difficile, dobbiamo dare il massimo e fare una grande prestazione».

