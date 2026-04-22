Tuttosport: “De Gea verso l’addio, c’è la Juve. Fiorentina disposta a cederlo per 10 milioni”

Lo spagnolo in estate, salvo dietrofront, lascerà Firenze

Sono al rialzo le quotazioni di David De Gea. Il portiere spagnolo in estate, salvo dietrofront improbabili dell’area sportiva della Fiorentina, decisa ad abbassare monte ingaggi ed età media della rosa, lascerà Firenze. II profilo, oltre a rispecchiare in pieno l'identikit tracciato da Spalletti, sarebbe tra i preferiti della dirigenza juventina.

Anzitutto per una questione di costi: l'ingaggio (3.5 milioni più bonus) è tutto fuorché proibitivo, e da quanto filtra pare che la Fiorentina sia disposta a cederlo a una cifra irrisoria, vicina ai 10 milioni. Un bel compromesso tra le esigenze tecniche di Spalletti e le disponibilità economiche del club. Lo scrive Tuttosport.