De Gea il migliore. Nazione: “Se il portiere che prende 4 gol è il meno peggio…”

Si arrende ma le sue colpe sono di fatto assenti

David De Gea è stato il migliore in campo per la Nazione con un 6 in pagella: “Se il portiere che prende quattro reti è il meno peggio!! Il giudizio sugli altri è presto dato. Si arrende ma le sue colpe di fatto sono assenti. Evita semmai un passivo più pesante. Si vede arrivare le folate giallorosse davanti e può poco sulle conclusioni vincenti. Si distende per smorzare una velenosa di Malen. Il meglio sempre sull'olandese nella ripresa quando alza sulla traversa un tiro con (doppia) deviazione. Si arrende alla testata di Pisilli che colpisce da due passi”.