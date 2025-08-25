25 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:43

Corriere dello Sport: “Lamptey ha già dato il suo ok alla Fiorentina. Il Torino vuole Fortini”

25 Agosto · 08:43

Aggiornamento: 25 Agosto 2025 · 08:43

La partenza di Fortini spianerebbe la strada a Lamptey

Sul fronte delle uscite resta in bilico la posizione di Niccolò Fortini, classe 2006, seguito con interesse da Torino ed Empoli, con i granata in vantaggio anche per la volontà del giocatore.

La sua eventuale partenza spianerebbe la strada all’arrivo di Tariq Lamptey dal Brighton, laterale destro del 2000 in scadenza nel 2025, che ha già dato il suo consenso al trasferimento in maglia viola. Un innesto che andrebbe a completare la fascia destra, considerata una priorità dalla società. Lo scrive il Corriere dello Sport.

