Lamptey si fa male dopo 20 minuti e lascia il campo accompagnato a da 2 preparatori

Inizio sfortunato per Lariq Lamptey. L'esterno destro ghanese, che oggi ha fatto il suo esordio da titolare nella Fiorentina contro il Como, per colpa di un infortunio muscolare è stato costretto a la...

Inizio sfortunato per Lariq Lamptey. L'esterno destro ghanese, che oggi ha fatto il suo esordio da titolare nella Fiorentina contro il Como, per colpa di un infortunio muscolare è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo soli 20 minuti. Il suo infortunio è sembrato non banale, per questo motivo è stato accompagnato negli spogliatoi da due preparatori, perchè non riusciva nemmeno a camminare. Le immagini