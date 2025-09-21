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Lamptey si fa male dopo 20 minuti e lascia il campo accompagnato a da 2 preparatori

Inizio sfortunato per Lariq Lamptey. L'esterno destro ghanese, che oggi ha fatto il suo esordio da titolare nella Fiorentina contro il Como, per colpa di un infortunio muscolare è stato costretto a la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2025 18:41
Lamptey si fa male dopo 20 minuti e lascia il campo accompagnato a da 2 preparatori -
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Inizio sfortunato per Lariq Lamptey. L'esterno destro ghanese, che oggi ha fatto il suo esordio da titolare nella Fiorentina contro il Como, per colpa di un infortunio muscolare è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo soli 20 minuti. Il suo infortunio è sembrato non banale, per questo motivo è stato accompagnato negli spogliatoi da due preparatori, perchè non riusciva nemmeno a camminare. Le immagini

Lamptey si fa male dopo 20 minuti e lascia il campo accompagnato a da 2 preparatori

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