Ufficiale la rescissione del contratto di Lamptey dopo solo 25 minuti giocati in maglia viola in tutta la stagione
Il terzino arrivato dall'Inghilterra ha terminato la sua parentesi gigliata dopo poche presenze
La Fiorentina inaugura il proprio calciomercato con un'operazione in uscita ampiamente prevista: la risoluzione consensuale del contratto di Tariq Lamptey. Si conclude così un’esperienza sfortunatissima, segnata dalla rottura del crociato occorsa lo scorso 21 settembre contro il Como, dopo appena 25 minuti dal suo debutto.
I numeri dell’operazione delineano un vero salasso economico per il club viola. Acquistato per circa 6 milioni di euro con uno stipendio netto da 100.000 euro al mese, Lamptey è costato alla società circa 800.000 euro di solo ingaggio per gli otto mesi di permanenza. Calcolatrice alla mano, la Fiorentina ha versato 32.000 euro per ogni minuto giocato dal terzino ghanese; una cifra che schizza all'astronomica quota di 272.000 euro al minuto se si include l'investimento del cartellino andato perduto con la rescissione.