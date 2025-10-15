Pengue: "Recupero eccellente per Lamptey, al Viola Park la tecnologia è un fattore chiave."

Il Dottor Pengue medico sociale della Fiorentina ha fatto il punto sulla situazione degli infortuni in un breve video pubblicato dal canale ufficiale della Fiorentina, soffermandosi a parlare anche di...

Il Dottor Pengue medico sociale della Fiorentina ha fatto il punto sulla situazione degli infortuni in un breve video pubblicato dal canale ufficiale della Fiorentina, soffermandosi a parlare anche di Lamptey:

"Siamo alla 22ª giornata post-operatoria e il percorso riabilitativo procede a ritmi straordinari. Il calciatore è già prossimo alla fase propedeutica della corsa, un traguardo importante che testimonia l’efficacia del protocollo messo in atto.

Come accaduto in precedenza con Dodò, anche in questo caso stiamo sfruttando al massimo le risorse tecnologiche a disposizione nel centro. Le risposte cliniche sono infatti sovrapponibili a quelle ottenute durante il recupero di Dodò, confermando che il protocollo riabilitativo adottato funziona e offre un valore aggiunto fondamentale nel processo di ritorno in campo.

Il ragazzo si sta dimostrando estremamente motivato, concentrato e partecipe. Oltre al lavoro fisico, sta cogliendo questa fase come un’opportunità di crescita personale, approcciando con entusiasmo anche lo studio della lingua italiana.

Lo staff medico si dichiara molto soddisfatto: i risultati ottenuti fino ad ora sono entusiasmanti e aprono prospettive più che positive per le prossime tappe del recupero."