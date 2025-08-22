Pedullà: “Lamptey può arrivare alla Fiorentina per 5/6 milioni. Fortini può partire in prestito”

il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in diretta in esclusiva sui canali Youtube e Twich di Passione Fiorentina, queste le sue parole:"Partiamo da Lamptey, è un...

il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in diretta in esclusiva sui canali Youtube e Twich di Passione Fiorentina, queste le sue parole:

"Partiamo da Lamptey, è un obbiettivo concreto. Vediamo se si arriverà velocemente alla definizione della trattativa, è cresciuto nel Chelsea ed ha una buona gamba come Dodò. Il contratto in scadenza con il Brighton agevola la trattativa, su di lui ci sono altri due club. Siamo intorno ai 5\6 milioni di valutazione. Su Fortini prenderanno una decisione a breve, lui ha offerte dalla Serie A e dalla B. A istinto mi viene da pensare che possa andare a giocare, sarebbe una scelta logica. A Giugno è stata rifiutata un offerta del Milan perché su di lui si punta."

Mandragora

"Il Bologna è in difficoltà, non è riuscito a chiudere su Asslani e Caviglia è più vicino al Sassuolo. almeno che non esca un nome nuovo dall'estero può tornare su Mandragora. Oggi è dentro la Fiorentina ma siamo in una fase in cui tutto può succedere, deciderà la Fiorentina. Magari a Settembre è ancora a Firenze e si inizierà a parlare del rinnovo."

Kean

"Sono felice che Ferrari ieri abbia confermato il concetto su Kean, che l'abbia annunciato lui. Noi lo avevamo detto ai tempi della clausola, meno ne parliamo meglio è. Kean è rimasto con il cuore a Firenze e lo accontenteranno e lo premieranno mettendo a posto il contratto. Arriva Piccoli e parte Kean si poteva dire quando la clausola era attiva. Ma sapevamo che la volontà di Kean era superiore alle tentazioni che aveva ricevuto. Vedremo se nel contratto ci sarà una clausola. Piccoli è stato il più grande investimento della Fiorentina ma Kean sarà il più pagato dell'era Commisso. Il contratto è pronto manca solo l'annuncio. Kean non andrà al Napoli, se volevano lo prendevano durante la clausola, cercano un attaccante diverso con diverse caratteristiche"

Piccoli

"Piccoli è un attaccante moderno, si sposa con Pioli. Può giocare con Kean, Dzeko e Gudmundsson e arriverà per 25 milioni più 2 di bonus più una piccola percentuale. Su Ilenikhena serviva una formula particolare per una richiesta di 20 milioni per un 2006. Ioannidis sarebbe stata complicata ma quella di andare su Piccoli è una scelta tecnica. In più la Fiorentina cerca di puntare su ragazzi Italiani: Piccoli, Fazzini e Viti. La Fiorentina ha grande ambizione e si vede dalla voglia di perfezionare, Lamptey sarebbe un affare con un esborso minimo, si vede l'attenzione al particolare. 3 attaccanti così io mi aspetto che la Fiorentina giochi per la Champions, poi se ci andrà non lo so. Io mi aspetto con Pioli di vedere una squadra con una logica."

Beltran e i calciatori in uscita

"Brekalo è andato. Beltran è nel suo pensatoio, un giorno pensa una cosa il giorno dopo ne pensa un altra. Lui è anche in una lista del Parma. Credo che aspetterà il week end poi prenderà una decisione. Ha capito che non può restare perché non è aria. Beltran, Ikonè, Infantino e Barak sono gli ultimi da piazzare. Ikonè può partire anche dopo il 1 Settembre che ci saranno mercati ancora aperti, lui vuole andare via dall'Italia dopo Como. La Fiorentina conta di incassare 3\4 più bonus. Non so se il mercato è finito, dipende dalle opportunità."