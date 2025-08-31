31 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:41

Nazione: “Lamptey alla Fiorentina per 6 milioni più bonus. Ieri l’intesa definitiva con il Brighton”

31 Agosto · 09:35

Aggiornamento: 31 Agosto 2025 · 09:35

Pradè ha chiuso la trattativa per il vice Dodò

Archiviato il discorso Nicolussi Caviglia (già convocato per la gara di stasera), Daniele Pradè ha di fatto concluso anche la trattativa per portare alla Fiorentina Tariq Lamptey, riempiendo così la casella del vice Dodo.

L’accordo con l’esterno classe 2000 c’era da giorni, ieri si è trovata anche l’intesa definitiva con il Brighton, che pur di non perderlo a parametro zero fra pochi mesi ha dovuto cedere rispetto alle richieste iniziali. Alla fine Lamptey arriva in viola a titolo definitivo per circa 6 milioni più bonus. Lo riporta La Nazione.

